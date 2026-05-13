Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kent içi toplu taşıma hizmetini iyileştirmek amacıyla başlattığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

SAMSUN (İGFA) - Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temini üstlenilen 12 yeni tramvaydan ilki Samsun'a getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Yeni tramvaylarımız, ulaşım alanında şehrimize değer katacak, katkı verecek. Bu büyük yatırımı Samsun'umuzun kalkınma hedeflerini ve gelecek vizyonunu ortaya koyan çok önemli bir adım olarak görüyoruz' dedi.

SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Hafif Raylı Sistem Hattı'na yeni tramvayların alınması için başlatılan çalışma kapsamında, 4 Temmuz 2024'de Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında sözleşme imzalanmıştı.

Yapımı tamamlanan ilk tramvay, Samsun'a getirildi. 7 modülden oluşan yeni tramvay, iki ayrı parça halinde karayoluyla getirilerek teslim edildi.

Tekkeköy İlçesi'nde bulunan SAMULAŞ A.Ş.'ye ait depo sahasına getirilen yeni tramvayın, montaj ve test sürecinin tamamlanmasının ardından Hafif Raylı Sistem Hattı'nda hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

YÜZDE 74 YERLİLİK ORANINA SAHİP

Öte yandan yüzde 74 yerlilik oranına sahip yeni tramvaylar, bu oran ile Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek tramvay olma özelliğine sahip. 402 yolcu kapasiteli, 42 metre uzunluğundaki yeni tramvaylar, Samsun için kırmızı-beyaz renklerde tasarlandı.

TRAMVAY SAYISI 29'DAN 41'E ÇIKACAK

Yeni tramvayların hizmet vermeye başlaması Hafif Raylı Sistem Hattı filosunu büyük oranda güçlendirecek. Günlük yaklaşık 100 bin yolcunun taşındığı Hafif Raylı Sistem Hattı'ndaki tramvay sayısı yeni gelecek tramvaylarla birlikte 29'dan 41'e yükselecek. 35.5 kilometrelik 43 istasyonun yer aldığı hattın, yolcu taşıma kapasitesi böylece önemli ölçüde artmış olacak.