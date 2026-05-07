Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş.'nin Adnan Menderes Bulvarı sahilinde birbirinden farklı konseptlerle açtığı gastrokaravanları, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya getirerek kentin lezzet haritasına yeni bir soluk kazandırdı.

Mobil lezzet noktalarından Patsovan, Izgaravan, Gastrovan ve Waffle gastrokaravanlar bir araya getirilerek, farklı birçok lezzeti tek noktada buluşturdu.

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahil bandı boyunca hizmet veren kaliteli ve uygun fiyatlı diğer kafe, gastrokaravan ve kiosk işletmeleri de vatandaşlara hem ekonomik hem de lezzetli alternatifler sunmayı sürdürüyor.

Her damak tadına hitap eden bu noktalar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekerken, Mersinlilere ve Mersin'i ziyaret edenlere keyifli bir sahil deneyimi yaşatıyor.