Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım standardını yükseltmek amacıyla sürdürdüğü yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - İl genelinde birçok noktada ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiren ekipler, bu kez Akkuş ilçesinde önemli bir grup yolunda çalışma yürütüyor.

İlçeye bağlı Çamalan ile Çayıralan mahallelerini birbirine bağlayan toplam 10 kilometrelik grup yolunda etaplar halinde iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor.

Yolun ulaşım açısından kritik noktalarından biri olan Çamalan mevkiinde 2 kilometrelik bölüm beton yol konforuna kavuşturuldu.

Yapılan çalışma ile özellikle yağışlı havalarda yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, güzergâhta vatandaşların günlük ulaşımı daha güvenli hale getirildi. Ekipler, yolun kalan bölümlerinde de çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.

Program kapsamında güzergâhın 5 kilometrelik bölümünde asfalt çalışması yapılacak. Kalan 3 kilometrelik kısım ise gelecek yıl tamamlanarak yolun tamamı modern ulaşım standardına ulaştırılmış olacak.

Gerçekleştirilen yatırımla birlikte bölgedeki mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısı güçlenirken, vatandaşlar da daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşacak.