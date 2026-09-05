Balıkesir Edremit, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü 8 ve 9 Eylül'de düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar kapsamında toplu sünnet şöleni, geleneksel kurtuluş günü törenleri ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Asma Davul Festivali gerçekleştirilecek.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediyesi tarafından 8 Eylül Salı günü Toplu Sünnet Şöleni düzenlenecek. Toplam 33 çocuğun sünnet şöleni kapsamında saat 18.00'de Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünden sünnet konvoyu hareket edecek.



Konvoyun ardından saat 19.30'da Tuzcumurat Mahalle Evi'nde mevlit okutulacak. Programda vatandaşlara keşkek ile nohut-pilav ikramının yanı sıra sünnet eğlencesi gerçekleştirilecek. Sünnet şöleninde, Asma Davul Festivali kapsamında Edremit'e gelecek davulcular da sahne alarak ritim gösterisi ve konser gerçekleştirecek.



9 EYLÜL'DE KURTULUŞ COŞKUSU CUMHURİYET MEYDANI'NDA



Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek resmi törenlerle kutlanacak.



Kutlamalar saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. İlçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek geleneksel geçit töreniyle devam edecek.



EDREMİT'TE TÜRKİYE'NİN İLK ASMA DAVUL FESTİVALİ



9 Eylül kutlamalarına bu yıl yeni ve renkli bir etkinlik daha eklenecek. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Asma Davul Festivali, Edremit'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de başlayacak.



Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu ve Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek festival kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelecek 100 davul ritim sanatçısı, Edremit'in Akçay Mahallesi'nde bir araya gelecek.



Edremit'in köklü davul ve müzik kültüründen ilham alan festivalle kentin sahip olduğu müzikal mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.



KURTULUŞ KORTEJİNE DAVULCULAR DA KATILACAK



Asma Davul Festivali için Edremit'e gelecek davulcular, 9 Eylül günü gerçekleştirilecek kurtuluş günü kortejinde de yer alacak. Ritimleriyle korteje eşlik edecek sanatçılar, Edremit'in kurtuluş coşkusuna müzikleriyle renk katacak.



Günün akşamında ise Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda ritim konseri düzenlenecek. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen davul ritim sanatçılarının performanslarıyla Akçay'da müzik ve ritim dolu bir gece yaşanacak.



BAŞKAN ERTAŞ: 'KURTULUŞ COŞKUSUNU KÜLTÜRÜMÜZLE BULUŞTURACAĞIZ'



Edremit'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü bu yıl hem geleneksel hem de yeni etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 9 Eylül'ün Edremit için taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti.



Başkan Ertaş, '9 Eylül, Edremit'imizin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğu, tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan gurur günümüzdür. Bu anlamlı günü, geçmişten aldığımız güç ve geleceğe duyduğumuz umutla hep birlikte kutlayacağız. Kurtuluş coşkumuzu ilçemizin köklü kültürü ve müzik geleneğiyle de buluşturacağız' dedi.



Asma Davul Festivali'nin Edremit'in müzik kültürünü daha geniş kitlelere taşıyacağını belirten Ertaş, 'Edremit'imizde yıllardır süregelen, Şükrü Tunarlar'a kadar uzanan güçlü bir müzik kültürümüz var. Bu kültürü yaşatmak, müzisyenlerimizi desteklemek ve Edremit'imizi müziğin farklı alanlarında da tanıtmak istiyoruz. Türkiye'de ilk kez gerçekleştireceğimiz Asma Davul Festivali ile kurtuluş coşkumuzu ritimle buluşturacağız. Bu festivalin ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek ülkemizin dört bir yanına yayılmasını hedefliyoruz' diye konuştu.



Başkan Ertaş, 8 ve 9 Eylül'de gerçekleştirilecek tüm etkinliklere Edremitlileri ve kenti ziyaret eden konukları davet ederek, '104 yıllık bağımsızlık ve özgürlük coşkumuzu hep birlikte yaşayalım' mesajını verdi.