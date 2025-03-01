Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Edremit Şehitliği'ni ziyaret etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ramazan öncesi Edremit Şehitliği'ni ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği anlamlı ziyarette Başkan Mehmet Ertaş şehitler için dua etti.

Şehit olan kahramanların büyük fedakarlıkları sayesinde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşadıklarını belirten Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Millet olarak bu toprakları vatan yapan ve vatanımızın bölünmezliği için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerin kanıyla sulanmış bu topraklarda yaşamanın bilincinde olarak aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.