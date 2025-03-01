İZMİR (İGFA) - Dünyanın en büyük turizm, sağlık turizmi ve longevity platformlarından biri olan ITB Berlin’de, yaşlanma, sağlık politikaları ve uzun ömür konularında küresel vizyon paylaşılacak.

Kardeş Şehirler Dünya Turizm Forumu (TCWTF) 3. Küresel Destinasyon Değişim Forumu kapsamında gerçekleşecek olan bu önemli etkinlik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sağlıklı Yaşlanma Ön Yılı çerçevesinde düzenleniyor. 4 Mart 2025 tarihinde 14:30 - 18:30 saatleri arasında ITB Berlin Fuar Alanı düzenlenecek panelin ana gündem maddeleri şöyle: "Sağlıklı yaşlanma ve longevity (uzun ömür) bilimi, gerontoloji ve sağlık politikalarının geleceği, yaşlı dostu şehirler ve küresel sağlık turizmi stratejileri ile İbn-i Sina’nın tıbbi mirasının modern dünyaya etkisi."

Resmi Davet Mektubu:

ITB Berlin’in resmi organizatörü Hüseyin Baraner tarafından imzalanan davette şu ifadeler yer aldı: "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sağlıklı Yaşlanma Ön Yılı kapsamında Gerontoloji, Geriatri ve Longevity alanındaki çalışmalarınız ITB Berlin Fuarı ve Forumumuza ışık tutacaktır. Sizi 4 Mart 2025 tarihinde Dünya Longevity Forumu Paneli Başkanı olarak davet etmekten kıvanç duyarız."

ITB Berlin 2025 ve Küresel Etkisi

Dünya genelinden akademisyenleri, sektör liderlerini, yatırımcıları ve sağlık uzmanlarını bir araya getiren ITB Berlin Fuarı, longevity, yaşlılık politikaları ve sağlık turizmi alanında yeni trendlerin belirlendiği uluslararası bir platform olarak öne çıkıyor.

Dr. Kemal Aydın’ın burada panel başkanı olarak yer alması, Türkiye’nin küresel sağlık ve yaşlanma politikalarındaki etkisini artırma potansiyeline sahip.