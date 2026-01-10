Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı'na yönelik meslek odalarından temsilcilerin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Kentin mekânsal standartlarını yükseltmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için teknik gerekliliklerin de görüşüldüğü toplantıda yönetmelik maddeleri ele alındı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde mekânsal standartları artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Şehrin yerel dokusuna uygun, uygulanabilir ve teknik gereklilikleri karşılayan bir kent yönetimi adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından toplantı gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı'na yönelik düzenlenen toplantıda meslek odaları temsilcilerinden de görüş ve öneriler alındı.

TMMOB YETKİLİLERİ ÖNERİ VE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından İmar Yönetmeliği Taslağı'na yönelik toplantıda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileri yer aldı. Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Planlayıcıları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı ele alındı.

YÖNETMELİĞİN TÜM MADDELERİ TEK TEK ELE ALINDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Timur Türkmen'in başkanlığında düzenlenen toplantıda TMMOB'a bağlı Balıkesir'de bulunan meslek odaları şube başkanları ve temsilcileriyle yönetmelik taslağı ele alındı. İlgili meslek odalarının görüşlerine başvurulurken, yeni yönetmeliğin Balıkesir'in yerel dokusuna uygun, uygulanabilir ve teknik gereklilikleri karşılayan bir yapıda olmasının üzerinde duruldu. Toplantıda yönetmelik maddeleri tek tek analiz edilerek, uygulama aşamasında karşılaşılabilecek durumlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.