Kayseri Talas Belediyesi tarafından 9 Ocak 2024 tarihinde görkemli bir törenle hizmete açılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi', açılışından bu yana tarihe ve milli değerlere sahip çıkan ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta genç kuşaklara Çanakkale ruhunu aktarmak ve Cumhuriyet tarihini yaşatmak amacıyla hayata geçirilen 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi', bugün itibarıyla 215 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Bu rakam, müzenin toplumun her kesiminden ne kadar ilgi gördüğünün somut bir göstergesidir.

6 BİN 400 ORİJİNAL ESER

Müze Çanakkale Kara Savaşları'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına uzanan tarihsel süreci anlatan eser ve belgeleri bir araya getirerek ziyaretçilerini derin bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Osmanlı Kültür Sokağı'nda tarihi bir taş konağın içinde kurulan müzede 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve bir seminer salonu olmak üzere toplam 5 ayrı bölüm yer alıyor. 6 bin 400 parça eserin yer aldığı müzede ziyaretçiler burada orijinal objeler, görseller, belgeler ve anlatımlarla Türkiye'nin dönüm noktası niteliğindeki Çanakkale ve Milli Mücadele yıllarını bütün ayrıntılarıyla görebiliyorlar.

ÖZEL GÜNLERDE ÖZEL ZİYARETÇİLER

Özellikle okullarla yapılan rehberli geziler ve düzenlenen özel etkinliklerle müze gençler arasında tarih bilincini güçlendiren bir eğitim alanı haline geliyor. Ayrıca Ramazan, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel dönemlerde ziyaretçi sayısında önemli artışlar gözlemleniyor.

NESİLDEN NESİLE MİLLİ DEĞER

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzenin sadece bir sergi alanı olmadığını, aynı zamanda tarihsel hafızayı canlı tutan bir eğitim ve kültür merkezi olduğunu belirterek, 'Çanakkale destanı ile Cumhuriyetimizin kuruluş sürecini gençlerimizle buluşturmak, milli değerlerimizin nesilden nesile aktarılması için bu müze büyük bir fırsat sunuyor.' diyerek müzenin öneminden bahsetti.

PAZARTESİ HARİÇ AÇIK

Müze, pazartesi hariç haftanın diğer günlerinde ücretsiz olarak ziyaretçilere kapılarını açıyor ve özellikle öğrencilere özel randevu sistemiyle rehberli ziyaret imkânı tanıyor. Toplumun her kesiminden ilgi gören bu kültür hazinesi, Talas'ın kültürel yaşamına değerli bir katkı sunmaya devam ediyor.