Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Tarımda Balıkesir Modeli" ile sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda ziraat odası başkanları talep ve önerilerini aktardı.BALIKESİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılığın başkenti Balıkesir’de kırsal kalkınma atağı yaparak Çiftçi Destek Programı’nı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde çiftçilerin kazancını artırmaya ve ürünlerin katma değerini yükseltmeye yönelik projeler devam ediyor. Çiftçi Destek Programıyla üreticilerin omuzlarındaki yükü hafifletmeye yönelik çalışmaları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ziraat odası başkanlarını ağırladı.

Çiftçilere verilen destekler ve ziraat odalarıyla yapılacak ortak çalışmalarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, oda başkanlarının talep ve önerilerini dinledi. Balıkesir’in tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu söyleyen Uzuner, Başkan Ahmet Akın liderliğinde, kırsal kalkınmayı sağlayacak çalışmalarla çiftçinin maliyetlerini de düşürmek için destekleri sürdüreceklerini söyledi. Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Oda başkanları, üreticilerin istek ve ihtiyaçlarını dile getirdi.