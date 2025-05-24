Zengin kıyı şeridiyle turizm cenneti olan Balıkesir’de Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde sahil bölgelerinde bakım, temizlik ve yol yapım çalışmalarına ağırlık veren ekipler, vatandaşların ve tatilcilerin sorunsuz bir bayram geçirmesi için tam kadro görev yapıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin merkezinden en ücra köşesine kadar herkesin eşit ve adil hizmet alabilmesi için tüm imkânları seferber ediyor. Yol yapım çalışmalarından, temizlik ve altyapıya kadar şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Akın liderliğinde yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlıyor. Körfez ve Güney Marmara’da Edremit Altınkum sahili, Körfez bölgesi, Ayvalık, Marmara Adası ve Avşa, Bandırma ve kıyı şeritlerinde ana yol temizliğinden sahil ve plaj bakım çalışmalarına kadar her alanda 7/24 çalışma gerçekleştiren ekipler, park ve bahçelerde de detaylı bakım gerçekleştiriyor.

SAHİL KESİMLERİ TURİSTLERİN GÖZDESİ OLACAK

Kıyı kesimlerinde detaylı çalışma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sahillerdeki temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkı ve turistlerin konforlu bir tatil geçirmesi için plajlarda sahil çapalama, kum eleme, mıntıka temizliği ve kurulum çalışmaları yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Güney Marmara ve Körfez’de yer alan sorumluluk alanındaki tüm sahil ve plajlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, plajlarda eskiyen duş ve soyunma kabinlerini boyarken engelli vatandaşların güvenle denize girebilmesi içinde engelli rampalarının bakımlarını gerçekleştiriyor.

YEŞİL ALANLARA DETAYLI BAKIM

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında yeşil alanlarda detaylı bakım gerçekleştiriliyor. Şehrin yeşil dokusunun korunmasına yönelik düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yabani ot kesimi ve ot ilacı uygulamaları ile halkın daha sağlıklı alanlarda vakit geçirmesini sağlıyor. Halkın ortak kullanım alanları hijyen ve estetik açıdan daha iyi bir çevre oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

PLAJLAR BÜYÜKŞEHİR ELİYLE GÜZELLEŞİYOR

İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığının plajlarda yüzme sezonu öncesi yaptığı faaliyetler kapsamında Ayvalık’ın Sarımsaklı bölgesindeki sahil kesimlerinde gölgelik çalışmaları devam ediyor. Halkın temiz ve düzenli sahillere ulaşabilmesi için tüm imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Altınoluk Mahallesi kordon boyunda yapay sahile yaptığı kırma taş ve çakıl taşı destekleriyle de bölge halkının vakit geçireceği alanları güzelleştiriyor. Bu alanlarda vatandaşların rahatlıkla sahile çıkabilmeleri için belirlenen noktalara merdivenler monte edilerek şemsiye ve güneşliklerle konforlu alanlar yaratıldı. Böylece kordon boyunda vatandaşların denize girebilmeleri için 4 bin 300 metrekarelik alanda sahil hizmeti sunuluyor.

SARIMSAKLI SAHİLİ ARTIK ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK DAHA EĞLENCELİ

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ayvalık’taki Sarımsaklı sahili, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin dokunuşuyla güzelleşti. Sahilde ilk defa yerleştirilen çocukların ve gençlerin rahatlıkla faydalanabilecekleri spor sahaları, vatandaşların beğenisini topladı. Voleybol ve futbol sahaları sayesinde tatilciler ve bölge sakinleri tatil boyunca çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekler.

BALIKESİR’İN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI TATİLCİLERİ BEKLİYOR

Mavi Bayraklı plaj sayısı ile dünya sıralamasında Türkiye; 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat ile dünya üçüncüsü oldu. Doğal güzellikleri ve sürdürülebilir çevre yönetimiyle öne çıkan Balıkesir ise Antalya, Muğla ve İzmir’in ardından Mavi Bayraklı 48 plaj, 1 marina ve 2 bireysel yat ile 3. sırada yer aldı. Mavi Bayrak alarak güvenli çevre yönetimi ve mavi bayraklı plaj sayısıyla turizmin saklı cenneti Balıkesir, tatilcileri benzersiz sahillerinde tatil yapmaya bekliyor.