Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 50 itfaiye memuru istihdam etmek için aldığı başvurular ve yazılı sınav sonrası adayları fiziksel dayanıklılık testine tabi tutuyor. KPSS başarı puanına göre sıralanan 250 aday arasından, fiziksel dayanıklılık sınavını başarıyla geçen 50 kişi, liyakat esasına göre itfaiye memuru olarak göreve başlayacak.BALIKESİR (İGFA) - Kent genelinde yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar birçok olaya müdahalede zamanla yarışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrosunu güçlendiriyor. Halkın her zaman yanında olan itfaiye teşkilatı tamamen liyakat esasına dayalı olarak en iyi itfaiye memurlarını bünyesine katacak. Bu kapsamda 5-9 Mayıs tarihleri arasında yapılan başvurular sonucu KPSS başarı puanına göre sıralanan 250 kişi yazılı sınav sonrası fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan, KPSS’den en az 60 puan alan, C sınıfı ehliyete sahip ve 30 yaşın altında olan adaylar, 26-30 Mayıs tarihleri arasında uygulamalı sınavda ter dökecek.

SINAV ALANINA SERVİS HİZMETİ VERİLECEK

Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy Mahallesi’nde gerçekleşecek olan uygulamalı sınava girecek olan adayların sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav alanında olmaları gerekiyor. Adaylara ulaşım desteği sağlayacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, adaylar için Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi yanında bulunan İtfaiye Amirliği’nden, sınav alanına sabah 08.30 ve öğlen 13.00’te servis hizmeti verecek.

DAYANIKLILIK PARKURU 10 ETAPTAN OLUŞACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı İtfaiye eri alımı yetenek ve fiziksel dayanıklılık parkuru 10 etaptan oluşacak. “Minderden Ön Takla” ile parkura başlayan adaylar, sırasıyla; “İtalyan Çukuru”, “Tırmanma Rampası”, “Slalom”, “Depar”, “Ağırlık Taşıma”, “Depar”, “Ağırlık Çekme”, “Depar”, “Engel Geçme”, “Denge Tahtası”, “Tünelden Geçme” ve “Hedefe Su İşleme” etaplarıyla parkuru tamamlayacak. Sınava spor kıyafetlerle gelmeleri istenen adaylar arasından, en dayanıklı olanlar belirlenecek.