Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kervansaray’da sahnelenen Balık Hastanesi adlı tiyatro oyunu çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tiyatro etkinlikleri her yaş gurubundan vatandaşlara, tiyatro sevgisi aşılamaya devam ediyor. Tiyatro etkinlikleri kapsamında hafta sonu, “Balık Hastanesi” adlı çocuk tiyatrosu oyunu Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelendi. Çocuklar ve ailelerini yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların neşeli anlarına tanıklık etti.

Çocukların kahkahaları ve neşe dolu sesleri eşliğinde sahnelenen oyun sonrasında Başkan Sezer, oyunu sahneleyen tiyatro ekibi ve salonu dolduran hemşehrilerine teşekkür etti.