Eda Soylu ve Hatice Utkan’ın şiir ve sanatı bir araya getirdikleri sergi “Balığın Karnında”, 24 Nisan - 14 Haziran 2025 tarihleri arasında Barın Han’da gerçekleşiyor. Sergide Eda Soylu’nun eserleri ve Hatice Utkan’ın şiirleri bir arada sunuluyor.İSTANBUL (İGFA) - Eda Soylu ve Hatice Utkan’ın “Balığın Karnında” sergisinde, resim, heykel, şiir gibi alanların bilgilerini birleştirirken, bu alanları birbirine örerek sanata dair yeni bir yaklaşım keşfetmeyi amaçlıyor. İkili, düşünce ve felsefe tarihinden hareketle zihin, beden, ruh, varlık ve birlik kavramları üzerinden izleyiciyi bir yolculuğa çıkartıyor.

Sergide, farklı zanaatlar ve disiplinler arası üretimlerin bir araya gelişine tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda, Emin Barın’ın temellerini attığı yazı ve görsellik geleneğine göndermeler yapan Soylu ve Utkan, kadim olanla çağdaş olanın birleştiği bir noktada duruyor.

Resim, heykel, şiir ve yerleştirmeler Barın Han’ın üç katına yayılırken, ikili günümüzde sanat eseri ve yazının bir araya gelişi ve şiirin bu bağlamdaki yerini sorguluyor. Bu sorgulama, görülenin ötesine geçebilen yazı geleneği, yazma eylemi ve şiirsel akış içinde yeni ifadelere varabilme potansiyeli olarak karşımıza çıkıyor.

Sergide görsellik şiire, şiir de görselliğe yansıyor. Her iki alan da yeni boyutta kendini genişletiyor ve yeniden var ediyor. Soylu ve Utkan, düşünce ve felsefe tarihinden hareketle zihin, beden, ruh, varlık ve birlik kavramları üzerinden izleyiciyi bir yolculuğa çıkartıyor.

Barın Han’ın üç katına yayılan sergide ele alınan ifade alanlarına farklı sanatçılar da katkıda bulunuyor. Bu iç içe geçmiş deneyimler, disiplinler arası ve zanaatlar arası yeni üretim yollarına alan açıyor. Mozaik, ebru, bakır kullanımı, ses ve video yerleştirmeleri ile sergiye katkıda bulunan Barış Baykan, Mert Onur, Esra Özkalkan, Nur Soylu, Berke Cem Sönmez, Gözde Tolan ve Kaan Urgancıoğlu, ikilinin üretimlerini genişletiyor. Soylu ve Utkan, bu bağlamda, Barın Han’ın temellendiği bir aradalık kavramını da sürdürmeyi amaçlıyor.