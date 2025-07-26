Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bal Çocuk Kuvayi Milliye ve Bal Çocuk BALTOK Gündüz Bakımevlerinin minik öğrencileri, Çocuk Köyü’nü ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve bölgenin en büyük çocuk merkezi olan Çocuk Köyü’nde minikler doyasıya eğlendi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede tek olma özelliği taşıyan ve her gün yüzlerce çocuğun ziyaret ettiği Çocuk Köyü, Bal Çocuk Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencilerini ağırladı. Bal Çocuk Kuvayi Milliye Gündüz Bakımevi ve Bal Çocuk BALTOK Gündüz Bakımevi’nin toplam 82 öğrencisinin öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette minikler doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLAR KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ

Bal Çocuk Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri geniş trambolin alanında yaşlarına uygun macera parklarında ve top havuzlarında doyasıya eğlendi. Kaydıraklar ve mini dönme dolaplarda keyifli zaman geçiren minikler, sonrasında öğretmenleriyle birlikte Çocuk Köyü’nü gezdi.

ÇOCUK KÖYÜ’NDE KALİTE ARTIRILDI

Çocukların ve ebeveynlerinin rahatlıkla vakit geçirebilmeleri için tüm ihtiyaçlarını düşünen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından yenilenen, modern ve konforlu bir görünüme kavuşan Çocuk Köyü’nde kaydıraklar ve macera alanları tamamen sünger matlarla kaplanarak sağlamlaştırıldı. Çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için seanslar ile hizmet veren Çocuk Köyü’nde detaylı temizlik ve hijyen çalışmalarıyla oyuncaklar çocukların kullanımına hazır hale getirildi. Tüm bu geniş olanaklara sahip alanda dolu dolu zaman geçiren Bal Çocuk Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri doyasıya eğlendi.