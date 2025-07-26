Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatının gücüne güç katmak amacıyla 3 adet 32 metre ve 1 adet 42 metre olmak üzere toplam 4 adet tam otomatik hidrolik mafsallı merdivenli itfaiye aracını itfaiye filosuna katmaya hazırlanıyorBURSA (İGFA) - Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bilimsel veriler ışığında ve kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında gerekli yatırımları da yapıyor. En önemli belediyecilik hizmetlerinden olan itfaiye teşkilatını ekip ve ekipman yönünden sürekli güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak 3 adet 32 metre ve 1 adet 42 metre olmak üzere toplam 4 adet tam otomatik hidrolik mafsallı merdivenli itfaiye aracını da itfaiye filosuna katmaya hazırlanıyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir ve teknik personelden oluşan bir ekip, Almanya’nın Karlshure kentine giderek araçların ön kabul işlemlerini tamamladı. Temsili anahtar teslimleri yapılan araçlar, Bursa’ya doğru yola çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son dönemde Türkiye genelinde ve Bursa’da etkili olan yangınların itfaiye teşkilatının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. İtfaiye teşkilatını ekip ve ekipman yönünden sürekli güçlendirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, halen 694 personel 144 araç ile 31 istasyonda itfaiye hizmeti verildiğini ifade etti. Sıcak havaların yanında elektrikten ve başka unsurlardan kaynaklı yangınların artığını dile getiren Başkan Bozbey, “Yangın olmaması en büyük dileğimiz. Ama artık 10-15 dakikada bir yangın ihbarı alıyoruz. Bu yüzden itfaiye teşkilatımızın araç ve insan bakımından güçlü olması önemli. Bu kapsamda 3 adet 32 metre ve 1 adet 42 metre olmak üzere toplam 4 adet tam otomatik hidrolik mafsallı merdivenli itfaiye aracını itfaiye filomuza katıyoruz. Bu araçlarımızla itfaiye teşkilatımız daha da güçlenmiş olacak" dedi.

Kırsal alandaki köylere dağıtılan 100 adet traktör arkası yangın tankerlerinin ne kadar önemli olduğunu son yaşanan yangınlarda gördüklerini anlatan Başkan Bozbey, önümüzdeki günlerde 100 adet daha dağıtılacağını vurguladı. Yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu belirten Başkan Bozbey, artık anız yakılmamasını, bacaların temizlenmesini ve elektrik tesisatlarının kontrol ettirilmesini istedi.