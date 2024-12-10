İstanbul Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAKUT), AFAD’ın gerçekleştirdiği Hafif Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı’nda başarılı olarak akredite belgesini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Afetlerle mücadele etmek için kurulan Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAKUT), AFAD’ın düzenlediği Hafif Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı’na girdi. Yeşilköy’de bulunan AFAD eğitim alanında çeşitli eğitimlerden geçen 27 kişilik ekip, gerçekleştirilen uygulamalı sınavda; enkaz çıkarma, deprem esnasında görev dağılımı, enkazda araç gereç kullanımı, koordine olma, yerleşim alanları belirleme gibi konularda denetime tabi tutuldu. Denetimde üstün başarı göstererek akredite olan BAKUT ekibi, Ankara AFAD Başkanlığında düzenlenen merasim ile akreditasyon belgesini aldı. Alınan akreditasyon belgesi ile olası bir afet durumunda gerekli tüm müdahaleler sağlanabilecek.

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BAKUT’un arama kurtarmada orta seviyeye geçiş için çalışmalarına devam etmesinin yanı sıra mahalle afet gönüllülerinden oluşan bir ekibin oluşması için eğitim de vereceğini belirten Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu, “Bakırköy Belediyesi olarak 27 arama kurtarma personelimizin İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yeşilköy Yerleşkesinde profesyonel arama kurtarma ekibi eğitimi almasıyla akreditasyon sürecine başlanmış oldu. Bunun sonucunda, belediyemizin arama- kurtarma ekibi akreditasyon belgesine sahip oldu. Orta seviye arama-kurtarma ekibinin oluşturulması için gerekli müracaatlar yaptık, bu kapsamda personel değerlendirmesi de yapıldıktan sonra yine AFAD Başkanlığına bir eğitim talebimiz olacak. Bunun sonucunda orta seviye arama-kurtarma ekibimiz ilçemize hizmet etmek için hazır halde bulunacak” dedi.