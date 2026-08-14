Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temaslarının iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleştirileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Ziyaretin Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınması bakımından önemli olduğunu belirten Fidan, Mısırlı yetkililere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısına eş başkanlık yaptıklarını belirtti. Ziyaret kapsamında Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ve Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile de görüşmeler gerçekleştirildi.

EKONOMİK İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, söz konusu anlaşmalarla ikili ticaretin artırılması, ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve Türkiye ile Mısır arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Türkiye ve Mısır'ın tarih ve coğrafyanın yüklediği sorumlulukla hareket eden iki büyük devlet olduğunu vurgulayan Fidan, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin yalnızca karşılıklı çıkarlara değil, bölgesel barış, istikrar ve refaha da katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye ve Mısır'ın omuz omuza çalışmayı sürdüreceğini belirterek, ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleştirileceği mesajını verdi.