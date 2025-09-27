Afetlere hazırlık kapsamında çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, İstanbul İtfaiyesi’nin katılımıyla bünyesinde deprem tatbikatı düzenledi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun verdiği alarmla ana bina ve 26 hizmet biriminde eşzamanlı gerçekleştirilen tatbikatta, 4 dakika içerisinde tüm binalar tahliye edildi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, yaşanacak herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmak amacıyla hem kurum dışında hem kurum içinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında, belediyenin merkez binasının yanı sıra 26 hizmet binasında eşzamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, acil durum çıkışları en uygun şekilde kullanılarak birimlerdeki tüm personellerin tahliyesi 4 dakika içerisinde gerçekleşti. Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT), Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul İtfaiyesi’nin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta çök-kapan-tutun uygulamasının ardından herhangi bir mahsur kalma durumuna karşı sürecin en doğru şekilde yürümesi için kurtarma çalışmalarının sağlaması da yapıldı. Başkan Ovalıoğlu, belediye ana bina bahçesinde kurulan koordinasyon çadırında ekibiyle birlikte tüm sürecin kontrolünü sağladı.

“Bu çapta bir tatbikat gerçekleştiren ilk ilçe belediyesiyiz”

Koordinasyon merkezinde arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bugün itibariyle büyük bir tatbikat gerçekleştirdik. İstanbul'a baktığımızda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra bu büyük çaptaki tatbikatı gerçekleştiren ilk ilçe belediyesiyiz. Bakırköy Acil Kurtarma Ekibimizle beraber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibimizle beraber, ambulanslarımızla ve tıp merkezimizden sağlık ekibimizle beraber bu tatbikatımızı ana binamız haricinde 26 hizmet birimimizde aynı anda gerçekleştirdik. 390 personelimizin yanı sıra vatandaşlarımızı da kattığımızda 2000'in üzerinde bir katılım sağlandı. Tatbikatımız saat 14.00 itibariyle başladı, 14.04 itibariyle birimlerimizdeki tahliye işlemi tamamlandı. Bunun ardından da sayım işlemleri tamamlandı. Tüm tatbikatımız senaryo gereği 2 yaralımızın da çıkarılmasıyla beraber tamamlandı. Bu başarılı tatbikat için emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.