UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'nda Gıda ve Tarım Çalışma Grubu ilk toplantısında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 'Bölgemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gıda, tarım ve yerel kalkınma alanlarında ortak bir siyasi irade ortaya koyuyoruz' dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 11 ülkeden 136 katılımcının yer aldığı UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'nda Gıda ve Tarım Çalışma Grubu Toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Çalışma grubunun ilk toplasında belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırma, başarılı uygulamaları görünür hâle getirme ve ortak projelerin geliştirilmesi gibi önemli konuların altı çizildi. Toplantıya UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın yanı sıra çalışma grubu üyeleri katıldı.

Yeni bir çalışma grubunun faaliyetlerini başlatmanın ötesinde, bölgenin geleceğini doğrudan ilgilendiren gıda, tarım ve yerel kalkınma alanlarında ortak bir siyasi irade ortaya koyduklarının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı;' Gıda meselesi, tarımsal üretim başlığıyla sınırlı değerlendirilemeyecek kadar kapsamlı bir konu. Gıda; iklim politikalarının, ekonomik kalkınmanın, sosyal adaletin, halk sağlığının ve şehirlerimizin geleceğe karşı dayanıklılığının temel unsurlarından bir tanesi. İklim değişikliği, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskı, üretim maliyetleri ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, şehirlerin gıda sistemlerinin planlı, dirençli ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesinin zorunluluğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu süreçte belediyeler olarak üreticimizi destekleyen, doğal kaynaklarımızı koruyan, sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştıran ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden çalışmaları hep birlikte güçlendirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

İlk kez UCLG-MEWA Gıda ve Tarım Çalışma Grubu çatısı altında bir araya geldiklerini ifade eden UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, 'Asıl hedefimiz; üyelerimiz arasında sürekli bir bilgi paylaşım mekanizması oluşturmak' dedi.

Gıda güvenliği ve tarımın gelecek adına en fazla kaygı duyulması ve üzerinde düşünülmesi gereken hususlardan biri olduğunu ifade eden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, ''Gıdasını üreten ülkeler, geleceğin güçlü ülkeleri olacak' dedi.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gıda ve Tarım Çalışma Grubu'nun Eş Başkanı olarak bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,' Gıda güvenliği yalnızca tarım politikalarının değil; aynı zamanda şehir planlamasının, çevre yönetiminin, su kaynaklarının etkin kullanımının, sosyal dayanışmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Yerel yönetimler olarak üreticiyi destekleyen, doğal kaynakları koruyan, suyun verimli kullanımını teşvik eden, gıda israfını azaltan, yerel üretimi güçlendiren ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştıran politikalar geliştirmek zorundayız' diye konuştu.

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir gıda sistemleri ve yenilikçi şehircilik vizyonunu ele aldığı UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu kapanış programıyla sona erdi. Yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin ele alındığı forum, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yaptığı kapanış konuşmaları ile tamamlandı.