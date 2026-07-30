Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı reklamlarla mücadele kapsamında önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe alıyor. 1 Ağustos 2026'dan itibaren falcı, medyum ve astrolog hizmetlerine ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına yönelik reklamların yasak kapsamı genişletilecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek ve dijital mecralarda güvenilir bir reklam ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında önemli değişiklikler yapıldığı belirtildi. Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletildi. Ayrıca, yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Bakanlık, söz konusu değişiklikle tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesinin, yanıltıcı reklamların engellenmesinin ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Açıklamada, tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete yol açan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.