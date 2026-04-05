Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan olay sonrası özel gereksinimli çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan bir annenin darp edilmesi ve özel gereksinimli çocuğuyla birlikte mağduriyet yaşadığı görüntüler üzerine harekete geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme sonucunda anne ile çocuğun durumunun detaylı şekilde raporlandığı belirtildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, çocuğun üstün yararı gözetilerek devlet korumasına alındığı ifade edildi. Annenin ise kadın konukevi hizmetinden yararlanmak istemediği, buna karşın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ekonomik destek sağlanacağı bildirildi.

Öte yandan, hakkında uzaklaştırma kararı alınan şüphelinin gerekli cezayı alması için bakanlığın adli sürece müdahil olacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, şiddetin her türüne karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.