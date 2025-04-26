Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin’de tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’ye örnek olacak projelerin yürütüldüğü Tuz Çalısı Üretim Tesisi’ni ziyaret etti.Şehmus EDİ S (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç’ın eşlik ettiği programda, Mardin’in tarımsal kalkınması ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler’den tesisin faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi alan Bakan Yumaklı, Mardin’in tarım vizyonuna katkı sağlayacak projelerin sadece bölge için değil, Türkiye genelinde de yeni bir model olacağını vurguladı.

Bölgeye Has Üretim Hamlesi: Bademden Nar’a, Fıstıktan Bıttım’a

Bakan Yumaklı, Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen fidan üretim çalışmalarına dikkat çekerek, 127 dekarlık alanda bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirildiğini ifade etti. Sadece klasik tarım ürünleri değil, bölgeye özgü badem, bıttım, fıstık ve nar gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerin fidanlarının üretildiğini belirten Yumaklı, kullanılmayan arazilerin ekonomiye kazandırılmasının temel hedef olduğunu söyledi.

Tuz Çalısı Projesiyle İklim Dirençli Tarım

Ziyaretin odak noktasını ise, özellikle hayvancılığın geleceğini yakından ilgilendiren “Tuz Çalısı Üretim Projesi” oluşturdu. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir çözüm olarak görülen tuz çalısı bitkisinin, zorlayıcı toprak ve iklim koşullarında bile yüksek verim sunduğunu belirten Bakan Yumaklı, bu bitkinin mera ıslahında ve hayvancılıkta büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

“Her türlü kurak, tuzlu ve verimsiz topraklarda dahi yetişebilen bu bitki, küçükbaş hayvanlar için besleyici bir kaynak olmasının yanı sıra, erozyonla mücadelede de doğal bir kalkan görevi görüyor” diyen Yumaklı, 2025 yılı içinde 3 milyon, 2026 yılında ise 6 milyon tuz çalısı fidanı üretileceğini açıkladı.

Mera Islahına 1,5 Milyar Liralık Dev Bütçe

Son yıllarda mera ıslahı konusunda ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Yumaklı, Dünya Bankası ile yürütülen proje kapsamında 1,5 milyar liralık kaynağın bu alana aktarılacağını söyledi. Bu bütçeyle sadece bitkisel ıslah değil, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere gölgeliklerden sıvatlara, sondajla su temininden güneş panellerine kadar birçok destek sağlanacağını ifade etti.

“Hayvancılığın bel kemiği olan meralarımızı iklim şartlarına dirençli hale getirmek zorundayız” diyen Bakan, çadırlar, süt sağım makineleri ve diğer ekipmanlarla hayvancılığın modernize edilmesine yönelik çalışmaların hızla sürdürüleceğini belirtti.

25 Yılda 25 Milyon Dekar Islah Edildi

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde yürütülen mera projelerine de değinerek, son 25 yılda 25 milyon dekarlık alanın ıslah edildiğini ve 2025 yılı sonunda bu rakamın 2,6 milyon dekar daha artacağını kaydetti.

Her bölgenin kendine özgü ihtiyaçları olduğunu belirten Yumaklı, “Su kaynaklarının verimli kullanılması ve iklim dirençli bitkilerin yaygınlaştırılması, tarım politikalarımızın merkezinde yer alıyor” dedi.

Mardin’e 208 Milyar Liralık Tarım ve Su Yatırımı

Mardin’e yapılan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, son 23 yılda kente toplam 208 milyar liralık tarım, orman ve su yatırımı yapıldığını vurguladı. 54 su ve sulama tesisinin tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Bakan, “Mardin’in tarımsal başarı hikayesini daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Teşekkür Mesajı: Birlikte Başarıya

Bakan Yumaklı, projelerin hayata geçmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, “Bugün burada gördüğümüz başarı, Valiliğimizin, İl Başkanlığımızın, milletvekillerimizin ve Bakanlık çalışanlarımızın ortak gayretidir. Hep birlikte Mardin’in tarım ve hayvancılıkta örnek bir şehir haline gelmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, bölgedeki üretim sahalarının gezilmesi ve projelerin istişare edilmesiyle sona erdi. Bakan Yumaklı, Mardin’in güçlü tarım altyapısı ve vizyoner projeleriyle Türkiye’nin tarımsal kalkınmasında öncü rol üstleneceğini belirtti.