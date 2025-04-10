Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda temini için tüm illerde risk odaklı denetimlerin devam ettiğini, gıda güvenilirliğinin bakanlık için 'kırmızı çizgi' olduklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilere güvenilir gıda ulaştırma amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin kararlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, tüm illerde risk esasına dayalı ve izlenebilirlik odaklı denetimlerin sürdüğünü belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulandığını kaydetti.

"Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diyen Bakan, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını ifade ederek Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün özellikle bayram sonrasında artan denetimlerini alıntılayarak, güvenilir gıda sağlama taahhüdünü yineledi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1910000870118379580

Bakan Yumaklı, "Dün olduğu gibi yarın da sahada olacağız" diyerek, yoğun şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm ekiplerine teşekkür etti.

Hatırlanacağı gibi dün Adana, Bursa ve Samsun'dan görüntülere paylaşan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hijyenik olmayan koşullarda faaliyet gösterildiği tespit edildiğinden, işletmecisine yasa gereği gerekli idari işlemler uygulandığını duyurmuştu.