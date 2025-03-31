Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin eğitim hayatına destek olmak için hizmete sunduğu modern çalışma alanları büyük ilgi görüyor. Genç akademiler, çalışma istasyonları ve kütüphaneler, aylık ortalama 40 bin öğrenciye hizmet verirken, açıldıkları günden bu yana 300 bin gence ulaştı.ANKARA (İGFA) -Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ODTÜ, YHT Gar, Meteoroloji ve Kolej Metro İstasyonlarındaki Öğrenci Çalışma İstasyonları; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Batıkent ve Bahçelievler’deki Genç Akademiler ile kütüphaneler gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Ders çalışma odaları, dinlenme alanları, konferans salonları, ücretsiz Wi-Fi, kütüphane ve kafeterya gibi imkânlar sunan merkezler, her ay ortalama 40 bin gence ders çalışabilecekleri modern ve verimli ortamlar sağlıyor. Açıldıkları günden bu yana 300 bin gence ulaşan merkezlerde yer alan kitaplar ise “https://katalog.ankara.bel.tr/” adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren genç akademiler, Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Batıkent ve Bahçelievler gibi farklı bölgelerde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Akademilerde gençlere modern ders çalışma alanları, kariyer danışmanlığı, sanat ve kültür etkinlikleri, ücretsiz Wi-Fi ve kütüphane hizmetleri sunuluyor. Liseden doktoraya kadar tüm öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler bu imkânlardan yaralanabiliyor.

METROYA YAKIN VERİMLİ ÇALIŞMA ALANLARI: ÇALIŞMA İSTASYONLARI

ABB tarafından gençlere yönelik sağlanan bir diğer önemli hizmet ise öğrenci çalışma istasyonları… ODTÜ, YHT Gar, Meteoroloji ve Kolej Metro İstasyonu’nda yer alan bu alanlarda, bireysel ve grup çalışma odaları, dinlenme alanları, konferans salonları, kütüphane ve kafeterya hizmetleri bulunuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Kütüphaneler Sorumlusu Can Çelik, vatandaşların ‘https://katalog.ankara.bel.tr/’ adresinden kütüphane koleksiyonlarını inceleyerek ödünç kitap alabileceklerini hatırlattı. Çelik, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete sunmuş olduğumuz genç akademiler, çalışma istasyonları ve kütüphanelerle öğrencilerimize konforlu bir çalışma alanında bilgi kaynaklarına erişim imkânı sunmaktayız” dedi.

“BU GİBİ ALANLAR TÜRKİYE’NİN HER YERİNE YAYILMALI”

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sacit Arslantekin ise kütüphanelerin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında, bilimsel bilgilerin doğruluğunun karşılaştırmalı olarak sunulmasında ve okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında kritik bir rol oynadığını söyledi.

Kütüphanelerin bilgi kirliliğine karşı güvenilir bir kaynak olduğunu vurgulayan Arslantekin, ABB’nin genç akademilerini örnek gösterdi.

Arslantekin, “Kütüphaneler güvenli kamu alanlarıdır. Özellikle genç kesimin yararlanacağı güvenli, ücretsiz alanların bulunması çok büyük bir imkân. Ankara'da genç akademi gibi mekânların sağlanmasıyla, ücretsiz güvenli alanlar ortaya çıkmış durumda. Yeme ve içme anlamında, diğer özel yerlerle kıyaslanmayacak kadar ucuz. İnsanlar buralarda hem grup halinde çalışabiliyor hem de hobileriyle ilgili çalışmalar yapabiliyor. Ücretsiz Wi-Fi ve benzeri imkânlardan yararlanabiliyor. Zaman zaman buraları ziyaret ettiğimizde çok mutlu oluyoruz. Bu tarzda açılımların Türkiye'nin her yerine yayılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.