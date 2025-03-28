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Bayram öncesi bu uyarı, kazaların önüne geçilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Ayrıca, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını belirten Yerlikaya, “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım ki bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin” dedi.

“Yolun sonu bayram olsun” temennisiyle vatandaşlara seslenen Yerlikaya, emniyet kemeri kullanımının önemine vurgu yaptı. Bakan, emniyet kemerinin trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 45 oranında azalttığını ifade ederek, “Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim” çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bayramlarda yaşanan trafik kazalarına dikkat çekti. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki yılda Ramazan ve Kurban Bayramlarında günde ortalama 24 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti.

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