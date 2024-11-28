Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki 4,5 yaşındaki çocuğun mesajını örnek gösteren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aferin sana Umut'çuğum..." diyerek emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandığını hatırlattı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet şeridi ihlallerine dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, trafikte emniyet şeridinin yalnızca ambulans, itfaiye ve polis araçlarının acil durumlarda kullanması için ayrıldığını hatırlattı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1862136773352050772

"Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut’larımızda… Ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine… Hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeriti ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.