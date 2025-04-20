İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "sürücü affı" konusunun kesinlikle gündemlerinde olmadığını belirterek, 19 Nisan itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınan sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'sürücü affı' konusunun kesinlikle gündemlerinde olmadığını duyurdu.

19 Nisan 2025 itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınan sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya, durumun nedenlerini detaylarıyla paylaştı.

499 bin 88 sürücünün ehliyetinin alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanma ya da alkol testini reddetmeden dolayı, 28 bin 461 sürücünün ehliyetinin bir yıl içinde 100 ceza puanı doldurma, 5 kez hız ihlali, 3 kez kırmızı ışık ihlali, drift yapma veya kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurma suçlarından dolayı geçici olarak geri alındığını belirten Bakan Yerlikaya, 162 bin 397 sürücünün ehliyetinin de ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışma ve sağlık şartları gibi adli işlemlerden ötürü geçici olarak geri alındığını duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1913850630575095993

Ehliyetlerin geri alınmasının trafik güvenliğini tehdit eden ağır ihlallerden kaynaklandığını belirten Bakan Yerlikaya, “Amacımız işlem yapmak değil, kazaları önlemek ve ocakların sönmesine engel olmaktır. Her denetim ve önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir” dedi.

Bakan Yerlikaya, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşlarının süreceğini ve trafik güvenliği için alınan tedbirlerden geri adım atılmayacağını sözlerine ekledi.