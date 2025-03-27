İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkesine bağlı, demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlet olduğunu söylerken, demokrasinin, nefret söylemi ve şiddetin kalkanı olmadığını belirtti. Bakan Yerlikaya, son yapılan eylemlerle birlikte gözaltına alınan bin 879 şüpheliden 260'ının tutuklandığını, 468'i hakkında adli kontrol verilirken, 662'sinin işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) -İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonrasında ana muhalefet partisi liderinin yaptığı “sokak çağrısı” üzerine ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte; sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendiğini söyledi. .

“Demokrasi, nefret söyleminin ve şiddetin kalkanı değildir" diyen Bakan Yerlikaya, " Bizim demokrasi anlayışımız, suistimal zeminine değil, millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü hak mıdır? Evet, haktır. Anayasal bir haktır. Hepimizi bağlayan Anayasa’mızın 34. maddesi: ‘Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’ diye başlar. Bakın, altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: ‘silahsız ve saldırısız’ deniyor. Anayasaya ve kanunlara uygun her gösterinin, başımızın üstünde yeri var. Nitekim, 2024 yılında Bakanlığımıza, toplantı ve gösteri yürüyüşü için 903 başvuru yapıldı. Bunların 863’üne izin verildi. Peki o taşlar, bıçaklar, asitler, baltalar, molotoflar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı?" diye sordu.

“1.879 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI”

Boykot çağrısı yapmakla, yerli ve milli markalarımızı çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlananın da ne olduğunu soran Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanlarla ilgili de bilgi verdi. 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler ve ‘uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama’ gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenler olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Bu son yapılan eylemler sonrası 1.879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260’ı tutuklandı, 468’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662’sinin işlemleri devam ediyor. 489’u da serbest bırakıldı. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Günah değil mi? Polisler bu milletin evladı değil mi? Onların da yolunu gözleyen eşleri, evlatları, anaları babaları yok mu? Polislerimiz, sadece şehirlerimizin değil, o gün o alanlara gelenlerin de güvenliğini sağlamak için oralarda bulunuyordu. Ben sizlerin huzurunda bir kez daha Valilerimizi, Emniyet Müdürlerimizi tebrik ediyorum. Yapılan tüm provokasyonlara rağmen sağduyusunu kaybetmeyen, sabırla görevlerini ifa eden tüm kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Aziz milletimizin de bizlerin de duası; kahraman polislerimizle, güvenlik güçlerimizledir. Allah ayaklarına taş değdirmesin.” diye konuştu.