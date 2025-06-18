İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada infial yaratan turizm işletmesi görüntüleri üzerine denetimlerin artırılacağını duyurdu; Muğla’da yarın geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenecek.ANKARA - MUĞLA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında 62 milyonu aşkın turistle rekor kıran Türkiye turizm sektöründe, son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde tepki çeken görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçti.

Bakan Yerlikaya, bu görüntülerin “asla kabul edilemez” olduğunu vurgulayarak, konuya ilişkin acil önlemler alınacağını açıkladı.

Bkan Yerlikaya, Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı’nı görevlendirdiğini duyurdu. Bu kapsamda, 19 Haziran 2025 Perşembe günü Muğla’da, Bakan Yardımcısı koordinasyonunda valiler ve güvenlik birimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, turizm bölgelerindeki denetimlerin sıkılaştırılması ve alınacak önlemler masaya yatırılacak.

KARADA VE DENİZDE 7/24 DENETİM

Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma’nın karada, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ise denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Yerlikaya, “Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi.

MUĞLA VALİLİĞİ’NDEN MARMARİS AÇIKLAMASI... SAHTE GÖRÜNTÜLERE İTİBAR ETMEYİN, DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Öte yandan Muğla Valiliği de, Marmaris turizmini hedef alan yanıltıcı sosyal medya paylaşımlarına karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025’te 27 işletmeye 39 işlem, 16 işletmeye kapatma cezası uygulandığını açıkladı.

Valilik, 2025 yılı içinde yapılan denetimlerde toplam 117 işlem gerçekleştirilirken, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan uygulamalara müdahale edildiğini kaydetti.

Muğla Valiliği, Marmaris’in doğal, kültürel ve turistik değerlerini koruma hedefiyle çalıştığını belirterek, izlenme ve etkileşim amacıyla yapılan yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesini istedi

https://twitter.com/tcmuglavaliligi/status/1935265507151614056