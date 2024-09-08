Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 vesilesiyle gideceği Güney Kore Cumhuriyetinde 11-12 Eylül tarihlerinde bir dizi temasta bulunacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GICC 2024 vesilesiyle 11-12 Eylül tarihlerinde Güney Kore Cumhuriyetinde bir dizi temasta bulunacak.

11 Eylül Çarşamba günü ilk olarak T.C. Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüşecek olan Bakan Uraloğlu, bu ziyaretin ardından Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya gelecek. Uraloğlu, bu görüşmede ise özellikle iki ülkenin haberleşme ve altyapı projelerindeki iş birliği potansiyellerini ele alacak, stratejik köprüler kuracak. Türkiye ve Korenin mühendislik, teknoloji ve altyapı alanlarındaki deneyimlerinin masaya yatırılacağı toplantı stratejik iş birliğini daha da derinleştirecek.

Yoğun Kore programı kapsamında, uluslararası şirketleri ve kurumları buluşturarak yeni iş birliklerine kapı aralayan GICC 2024e katılacak olan Bakan Uraloğlu, burada ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunacak. Fuar alanında gerçekleştirilecek istişarelerin ardından ise Koreli ve Korede yaşayan Türk iş insanları ile bir araya gelecek olan Uraloğlu, Türkiyenin lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları için temaslarda bulunacak. Bu toplantının ardından Gyeongbok Sarayı ve Namsan Seul Kulesini ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlunun programına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da eşlik edecek.

Bakan Uraloğlu ziyaretin ikinci gününde Seulden hızlı tren ile Busana geçecek ve burada Türkiye'nin Kore savaşında kaybettiği 721 şehitten 462sinin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığını ziyaret ederek Türk Anıtı'na çelenk bırakacak.