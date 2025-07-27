Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’daki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulunarak, yangın söndürme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı. Yangının enerjisinin düştüğünü belirten Bakan, ekiplerin aralıksız çalıştığını ve mücadele eden kahramanlara teşekkür ettiğini ifade etti.BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili saha incelemelerini havadan gerçekleştirdi.

Yangın bölgesindeki son durumu değerlendiren Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bölgede devam eden çalışmaları havadan inceleyerek son bilgileri aldık. Ekiplerimiz, yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yangının enerjisi düşmüş durumda. Özveriyle alevlerle mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1949361159296926063

Yangınla mücadelede AFAD koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve gönüllü ekiplerin yoğun çabası devam ettiği öğrenildi.