ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diamond Tema soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti demokratik toplumlarda olmazsa olmaz şartlardan olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Devletler iç hukuklarında bu özgürlüğü sağlamaya çalıştıkları gibi, uluslararası hukuk düzenlemelerinde de bu hak koruma altına alınmıştır" dedi.

Bakan Tunç, paylaşımında, "Peygamber efendimize yönelik İfade özgürlüğü sınırlarını aşan, karalayıcı ve çirkin ifadelerin kullanılması nedeniyle başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler, haksız eleştirilerdir. Düşünce açıklamalarının suç olup olmadığını değerlendirecek olan tarafsız ve bağımsız mahkemelerimizdir." ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1803390205790957651