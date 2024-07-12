20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçmesi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda da teklifin uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - 9. Yargı paketi TBMM Adalet Komisyon’unda kabul edilmişti.

Komisyon kabulü sonrasında TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan 39 maddelik kanun teklifinin önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyonun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli milletvekillerimize ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Bakan Tunç, Genel Kurul’da görüşülecek olan kanun teklifinin Türkiye'ye ve yargı camiamız için hayırlı olmasını diledi.

Kanun Teklifi'nin adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıran, yargısal süreçleri hızlandıran, suçla etkin mücadele sağlayan, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendiren, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlayan, aile kurumunu güçlendiren, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleten önemli düzenlemeleri içerdiğini belirten Bakan Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan Kanun Teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde #TürkiyeYüzyılı'nı #AdaletinYüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda yaklaşık 20 saat süren görüşmeler ardından kabul edilen paketin onayı için sırada TBMM Genel Kurulu var.

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