Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör suçlarına yönelik soruşturma kpasamında kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararlarını anımsatarak, "Yargısal süreçler denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir" dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararlar sonrasında açıklama yaptı.

Bakan Tunç, yargısal süreçlerin hukuk sisteminde denetime açık şekilde ilerlediğini, ilgili soruşturmaların halen devam ettiğini söyledi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1903783574286880997

"SÜRECİN TÜM YÖNLERİYLE TAMAMLANMASI BEKLENMELİDİR"

Söz konusu yürütülen adil soruşturmayı 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmenin yanlış olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder. Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır" diye konuştu.

Bakan Tunç, "Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır" dedi.