Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, heyecanlarına ortak olduklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta katıldı.

Hedeflerindeki mesleğe kavuşmak için uzun bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mutluluklarına ve mezuniyet heyecanına ortak olan Bakan Tunç, gelecekte birçoğu adaletin tecellisi için ter dökecek olan genç hukukçuları ve medya sektöründe yer alacak iletişimcileri gönülden tebrik ederek, ailelerine ve akademisyenlerimize emekleri için teşekkür etti.

Hacettepe Hukuk Fakültesi mezunlarının son 4 yıldır hakimlik ve savcılık sınavlarında ilk üçte yer aldığını dile getiren Bakan Tunç, eğitim kalitesinin yükselmesinde emeği olan ve iyi hukukçular yetiştiren akademisyenlere teşekkür etti. Adalet Bakanlığı'nın mevzuat çalışmalarında da akademisyenlere danıştıklarını kaydeden Bakan Tunç, "Mevzuatımızın ihtiyaca cevap vermesi ve geliştirilmesi anlamında da hukuk fakültesinde görev yapan akademisyenlerimizin büyük katkısı var." dedi.

Bakan Tunç, adaletin devletin temeli olduğuna vurgu yaparak, "Adalet, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adaletin tecelli edebilmesi için de hukuk devleti şarttır, hukukun üstünlüğüne inanmak şarttır. Hukuk devleti olabilmek için de yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla kuvvetler ayrılığının hakim olduğu ve bu üç sacayağından biri olan yargının da tarafsız ve bağımsız olması şarttır. İşte buradan mezun olacak genç kardeşlerim bu tarafsız ve bağımsız yargıda görev alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Genç hakim, savcı ve avukat adaylarının hukuk mesleklerine giriş sınavıyla karşı karşıya kalacaklarını hatırlatan Bakan Tunç, daha nitelikli hukukçuların yetişmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Başarı çıtasını yükseltmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Tunç, bu yıldan itibaren Eylül ayı sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavını ilk kez yapacaklarını belirterek, "Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Onun sınavını da yaptık. Bin hakim ve savcı yardımcımız bu yıl itibarıyla görevlerine başlayacaklar" diye konuştu.