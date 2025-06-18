Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokuluna ziyarette bulunarak 2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftasını kapsayan "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Keçiören’de öğrencilerin “dönem sonu faaliyet haftası” etkinliklerine katılarak, geleneksel oyunlarla dolu bir gün geçirdi.

Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu’nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karne öncesi son haftada düzenlenen “dönem sonu faaliyet haftası” etkinliklerinde öğrencilerle buluştu. Mendil kapmaca, halat çekme ve yağ satarım bal satarım oyunlarına katılan Tekin, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Bakan, gelecek hafta yapılacak dönem değerlendirme toplantısına öğretmenlerin istedikleri illerde katılabileceğini belirtti ve herkese huzurlu bir yaz tatili diledi.

Bakan Tekin, Türkiye genelinde 75 bin okulda düzenlenen etkinlik haftasında öğrencilerin yıl boyunca öğrendiklerini eğlenceli bir şekilde sergilediğini vurguladı.

Geleneksel oyunların önemine dikkat çeken Bakan, “Okul bahçelerini cıvıl cıvıl oyun alanlarına dönüştürdük. Cep telefonu yasağı ve spor alanlarının düzenlenmesiyle çocuklarımızın hareketliliğini artırarak daha sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.