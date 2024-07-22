Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, Kabataş Erkek Lisesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İstanbul Yaz Atölyeleri Öğretmen Eğitimi" çatısı altında

düzenlenen Masal Anlatıcılığı Yoluyla Değerler Eğitimi, Maarif Modeli Ortak Metninden Hareketle Yeni Müfredatın Kavramsal Analizi, 21. Yüzyılda Eğitim ve Okuryazarlık Becerileri ve Maarif Modeli Bütüncüllük Yaklaşımı Kapsamında STEM Eğitimi atölyelerini ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü.

Toplam 100 farklı branşta planlanan atölyeler; kapsam ve içeriklerine göre müzeler, okullar, kütüphaneler, üniversiteler ve laboratuvarlarda yürütülüyor.

Atölyeleri tek tek gezerek öğretmenlerle sohbet eden Bakan Tekin, meslektaşlarının görüş ve önerilerini dinledi.

Bakan Tekin, yaptığı değerlendirmede "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bütün yönleriyle çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri evlatlarımıza kazandırmayı esas alan programlarımızın uygulayıcısı öğretmen arkadaşlarımız ise sahadaki en etkin gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, atölyelerin kendilerine yeni bir kapı açtığını belirtti. "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nın önemine değinen eğitimciler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin askı sürecinde kendilerinden görüş alınması nedeniyle Bakan Tekin'e teşekkürlerini ilettiler.

Bakan Tekin daha sonra Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi kapsamında bilim olimpiyatlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.