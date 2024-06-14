Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğunca bu yıl ilki düzenlenen "Geleneksel Yıl Sonu Maarif Etkinlikleri" kapsamındaki dinleti ve halk oyunları gösterisine katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Geleneksel Yıl Sonu Maarif Etkinlikleri kapsamında, Maarif Orkestrası ve Maarif Halk Dansları Topluluğu etkinlik düzenledi.

MEB Şûra Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Tekin, birinci ve ikinci yarıyılın sonunda okullarda düzenlenen etkinlik haftasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Şu an Türkiye'nin hemen hemen her tarafında, okullarımızda münazaralardan yarışmalara, tiyatro oyunlarından konserlere, dans gösterenleri, halk oyunları gösterileri, akademik paneller ile okullarımız cıvıl cıvıl bir hafta yaşıyor. Okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerimiz bu haftayı düzenlenen etkinliklerle kutluyorlar. Bu etkinlik de bu kapsamda planlandı. Ben tekrar emeği geçen herkese, başta, öğretmen arkadaşlarımıza, içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ilk bölümünde, orkestra tarafından "Kul Olayım Kalem Tutan Ellere, Gine Dertli Dertli, Anlatamam Derdimi Dertsiz İnsana, Uzun İnce Bir Yoldayım, Ataya Ağıt, Çakal Çökerten Zeybeği, Fidayda, Güzeller Bezemiş Toya Giderler, Hançer Barı, Hababam Sınıfı Fon Müziği, Dar Hejiroke, Çay Elinden Öteye, Babuba, Güzel Demişler Bu Devrana, Kara Toprak" olmak üzere 15 eser seslendirildi.

Programın orkestra şefliğini müzik öğretmeni Maksude Pancaroğlu yaptı. Orkestra müzik koordinatörlüğünü ise Müzik Öğretmenleri Sevil Doğan, Batuhan Vinç, Vacip Sağman, Ulaş Karataş, Aycan Torlular, Canan Karakuş ve Elçin Çınar Selamet üstlendi.

Tamamı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerden oluşan Halkoyunları ekibinin koreografları ise Müzik Öğretmenleri Feryal Sadıkoğlu, Bülent Dodak, Hülya Eken ve Merter Şahin'den oluşuyor.

Etkinlik kapsamındaki Âşık Veysel canlandırmasını ise Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Tiyatro Sanatçısı Reşat Bulut sahneledi.