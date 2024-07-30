ANKARA (İGFA) - Eğitim müşavirleri ve ataşeleriyle yapılan toplantıda "Birlik ve beraberlik içinde çalışırsak, hep beraber bir hedefe yönelirsek ancak başarılı olabiliriz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmaların birçok ülke tarafından örnek alındığını ifade etti.

Hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkat çeken Bakan Tekin, eğitim müşavirleri ve ataşelerinden görev yaptıkları ülkelerde bu konuya da özel ehemmiyet göstermelerini istedi.

Eğitim müşavirleri ve ataşelerine hitap eden Bakan Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının eğitim öğretimle ilgili ihtiyaçlarını gidermek üzere çaba sarf ediyorsunuz. Bir yandan bursiyerlerimizle ilgileniyorsunuz, Türk dili ve Türk kültürü gibi bizim bu anlamdaki kültürel misyonumuzla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu bağlamda Türkçe, Türk kültürü, Anadolu coğrafyasıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle gönül bağını canlı tutacak çalışmaları orada bulunan ilgili kuruluşlarla birlikte yapmanızı özellikle arzu ediyorum." dedi.

Görüşmeye katılan eğitim müşavirleri ve ataşeleri de söz alarak görev yaptıkları ülkelerde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Bakan Tekin, toplantıya katılan eğitim müşavirleri ve ataşelere seslenerek "Bulunduğunuz ülkelerde zor koşullarda görevinizi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Son 20 yılda yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ciddi mesafe kat ettik ve önemli işlere imza attık. Bu konuda bizlere desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve yurt dışında Bakanlığımızı temsil eden eğitim müşavir ve ataşelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.