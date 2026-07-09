Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan öngörülebilirlik ve yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, Türk lirası mevduatın toplam mevduatlar içindeki payının yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine çıktığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk lirasına olan güvenin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Şimşek, ekonomi programı kapsamında uygulanan politikaların yatırımcı güvenini artırdığını ve bunun finansal göstergelere olumlu yansıdığını ifade etti. Bakan Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli ilerleme sağlandığını belirterek, Türk lirası mevduatın toplam mevduatlar içindeki payının yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını kaydetti.

Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin temel hedeflerinden birinin Türk lirasına olan güveni kalıcı şekilde güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, makrofinansal istikrarın korunması ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Bakan Şimşek, paylaşımında, 'Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.