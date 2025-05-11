Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için başlatılan tasarruf tedbirlerine ilişkin denetimlerin kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama biriminde yapılan denetimlerde, 2 bin 160 aykırı işlem tespit edildiğini ve bunların gereği için ilgili idarelere bildirildiğini belirtti.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1921507482523849104

Bakan Şimşek, bu yıl 157 kamu idaresinde denetimlerin süreceğini ifade ederek, “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ile önemli kazanımlar elde edildiğini, harcama kontrolleri sayesinde ciddi tasarruflar sağlandığını vurguladı. .