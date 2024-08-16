Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirterek, yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Temmuz ayında geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun Ağustos'ta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1824371002295365958