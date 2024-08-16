Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde başlayan ve 3 gündür süren yangınlar, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşların tahliye edildiği Karayakup Mahallesi’nde birçok ev yanarak, zarar gördü. Yangınlara havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele başlattı.

Boyalı Mahallesi yakınlarındaki yangına müdahaleler sürerken, dün saat 17.30 sıralarında ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde de iki farklı yangın daha çıktı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi sonrası Kaşıkçı’da çıkan tarım arazisi yangını söndürüldü.

Diğer yandan, bölgede bulunan Karayakup ve Yeniköy mahallelerinde yaşayanlar ile besi hayvanları Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan Karayakup Mahallesi’nde birçok ev yangından zarar gördü. Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında bugün üçüncü güne girildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına yoğun çabalarla müdahale ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra MASKİ ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bölgede Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 13 itfaiye aracı, MASKİ ve Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait 9 tanker ve 88 personel yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.