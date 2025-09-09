Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da devam eden projeleri yerinde inceledi.TRABZON(İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte Uzunkum Yaşam Alanı, Biyolojik Arıtma Tesisi ve kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Trabzon’a yönelik desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, Uzunkum Yaşam Alanı’nın yaklaşık 734 bin metrekarelik alana sahip olduğunu belirterek, “Trabzonlu hemşehrilerimizin heyecanla beklediği bu projeye ilişkin müjdelerimiz olacak. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Uzunkum Yaşam Alanı ve Biyolojik Arıtma Tesisi başta olmak üzere tüm projeleri en kısa sürede Trabzon’a kazandıracağız” dedi.

57 MİLYARLIK YATIRIM KAZANDIRDIK

Basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, bugüne kadar altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta kadar toplam 57 milyar liralık yatırımın Trabzon’a kazandırıldığını açıkladı. “Tarihin ve ecdadın emaneti olan Trabzon’a hizmet etmek bizim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı

ÇÖMLEKÇİ ÖRNEK BİR PROJE OLDU

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabının Türkiye’ye örnek olacak şekilde tamamlandığını belirten Bakan Kurum, ikinci etabın hızla başlayacağını söyledi. Ayrıca Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de ilk etabına kısa sürede başlanacağı duyuruldu

BAKANIMIZA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Uzunkum'un yanı sıra Çömlekçi ve Pazarkapı kentsel dönüşüm alanlarında da incelemelerde bulunan Bakan Kurum'a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kıymetli Bakanımız, Trabzon'umuz için büyük önem arz eden projelerimize tam destek sözüyle bizlere güç verdi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Trabzon’a birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.