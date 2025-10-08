Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'ı ziyaret ederek GÖKBEY helikopterinin 2026'da hava ambulans filosuna katılacağını duyurdu. Yerli ve milli helikopterin uzun menzil ve yüksek hasta taşıma kapasitesiyle acil sağlık hizmetlerini güçlendireceği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret ederek, yerli ve milli GÖKBEY helikopterinin hava ambulans filosuna entegrasyon sürecini değerlendirdi.

Bakan Memişoğlu, savunma sanayi alanındaki yükselişin önemli aktörlerinden TUSAŞ'ı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'GÖKBEY helikopterimizin 2026'da hava ambulans filomuzun parçası olacağına ilişkin istişarelerde bulunduk' dedi.

Bakan Memişoğlu, TUSAŞ mühendislerinin emeğiyle geliştirilen GÖKBEY helikopterinin, daha uzun menzil ve yüksek hasta taşıma kapasitesiyle tıbbi acil durum müdahalelerinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, 'GÖKBEY, acil sağlık hizmetlerinde gücümüze güç katacak. Nice canın kurtarılmasına vesile olmasını diliyorum' dedi.

GÖKBEY'in geliştirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını sunarak Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'na teşekkür eden Bakan Memişoğlu, TUSAŞ'ın savunma sanayiindeki başarılarının dünyaya ses getirdiğini, yerli üretimin sağlık hizmetlerinde de önemli olacağını söyledi.