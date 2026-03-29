Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD'de düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Günü programında, Türkiye'nin sıfır atık ve iklim mücadelesindeki rolüne dikkat çekerek tüm dünyaya ortak hareket çağrısı yaptı. Bakan Kurum, sıfır atığın tercih değil, mecburiyet olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Anma Programı'na katıldı. Gıda israfı temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin çevre politikaları ve sıfır atık çalışmaları öne çıktı.

Programda yayımlanan video mesajlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de etkinliğe katkı sundu.

'SIFIR ATIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK'

Konuşmasında iklim krizine dikkat çeken Bakan Kurum, tüketim alışkanlıklarının değişmemesi halinde doğanın korunmasının mümkün olmadığını belirtti. Sıfır Atık yaklaşımının israfı önleyen ve kaynakları koruyan temel bir hareket olduğunu vurgulayan Kurum, bu anlayışın küresel ölçekte yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Kurum, bugün 205 bin noktada sistemin uygulandığını ve geri kazanım oranının yüzde 36'ya ulaştığını açıkladı. Bakan Kurum, bugüne kadar 74,5 milyon ton atığın geri kazanıldığını, 553 milyon ağacın kesilmesinin önlendiğini ve 150 milyon ton karbon salımının engellendiğini belirtti.

GIDA İSRAFI KÜRESEL TEHDİT

Dünyada üretilen gıdanın yaklaşık beşte birinin israf edildiğine dikkat çeken Kurum, yalnızca gıda israfının azaltılmasının bile iklim kriziyle mücadelede önemli bir çözüm olabileceğini ifade etti. Etkinlikte konuşan BM yetkilileri de gıda israfının çevresel ve ekonomik etkilerine vurgu yaparak uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

COP31 ANTALYA'DA DÜZENLENECEK

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine de değinen Kurum, zirvenin Antalya'da yapılacağını belirterek tüm dünyayı Türkiye'ye davet etti. Bakan Kurum, COP31 kapsamında sıfır atık ve gıda israfının önlenmesine yönelik somut adımlar atılacağını ifade ederek, 'Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için artık bekleme lüksümüz yok' dedi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise sıfır atık yaklaşımının sürdürülebilir geleceğin anahtarı olduğunu belirterek, gıda israfının azaltılmasıyla küresel açlığın önlenebileceğine dikkat çekti. Programda yapılan konuşmalarda, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik dönüşümün de temel unsuru olduğu vurgulandı.

Etkinlik, iklim kriziyle mücadelede küresel dayanışma çağrısıyla sona erdi.