Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.