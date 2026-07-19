İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de gerçekleştirdiği temasların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Fuarpark'ı (İzmit Millet Bahçesi) ziyaret etti. Körfez Aqua'yı gezen, Alev Alatlı Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Bakan Çiftçi, Büyükşehir'in yaşam, eğitim ve sosyal alanlarına ilişkin bilgi aldı.

KOCAELİ (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere geldiği Kocaeli'de yoğun bir program gerçekleştirdi.

Gün içerisinde Gebze Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliği, Çayırköy Otoyol Jandarma Komutanlığı, Kandıra Hayvan Barınağı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, programını Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinin yer aldığı Fuarpark'ta tamamladı. Programda Bakan Çitfçi'ye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanvekili Alper Doğan ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak eşlik etti.

KÖRFEZ AQUA'YI İLGİYLE GEZDİ

Bakan Mustafa Çiftçi, Fuarpark (İzmit Millet Bahçesi) içerisinde hizmete sunulan ve kısa sürede kentin önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Körfez Aqua'yı ziyaret etti. Denizlerin ve tatlı su ekosistemlerinin zenginliğini modern sergileme alanlarıyla ziyaretçilere sunan akvaryumu ilgiyle gezen Çiftçi, farklı türdeki canlıları yakından inceleyerek tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çiftçi, her yaştan ziyaretçiye doğayı tanıma ve deniz yaşamını keşfetme imkânı sunan Körfez Aqua'nın kente önemli bir değer kattığını ifade etti.

Bakan Çiftçi'nin Fuarpark'taki bir diğer durağı ise Alev Alatlı Kütüphanesi oldu. Kütüphanede ders çalışan gençlerle bir araya gelen Çiftçi, onlarla sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin düşüncelerini dinledi. Aynı masada çay içip samimi bir ortamda vakit geçiren Bakan Çiftçi, gençlere başarı dileklerini iletti. Gençlerle kurduğu sıcak diyaloglar ziyaret boyunca güzel görüntülere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yaşam, eğitim ve kültür yatırımlarını yerinde inceleyen Bakan Çiftçi, Fuarpark ziyaretinin ardından kentteki programını tamamladı.