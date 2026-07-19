Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Tahtalı ve Kandıra Teksen mahallelerinde geçtiğimiz hafta çıkan yangında bahçeleri zarar gören üreticileri yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, mağduriyet yaşayan çiftçileri ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de destek sürecini başlattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kente kazandırdığı vizyon projelerin yanı sıra tarıma verdiği desteklerle de Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçiyi zor gününde de yalnız bırakmıyor.

Başkan Tahir Büyükakın'ın büyük önem verdiği tarım politikaları doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir ekipleri, yangının ardından bölgeye giderek üreticilerin yaşadığı kayıpları yerinde inceledi. Başkan Büyükakın'ın selamlarını ileten ekipler, üretimin yeniden sürdürülebilmesi için destek sürecinin başlatıldığını bildirdi.

ZARAR TESPİTİ YAPILDI, DESTEK KARARI ALINDI

Yangında Derince Tahtalı Mahallesi'nde yaklaşık 35 dekar arpa ve buğday ekili alan ile Kandıra Teksen Mahallesi'nde 4 dekar buğday ekili alan ve bir kısım fındık bahçesi zarar gördü. Yapılan incelemeler sonucunda, yangından etkilenen üreticilere 'Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Programı' kapsamında tohum ve gübre desteği verilmesi kararlaştırıldı. Böylece üreticilerin yeniden ekim yaparak üretime devam etmeleri hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca üretimi destekleyen projeleriyle değil, afet ve doğal olaylar sonrasında üreticinin yaralarını saran uygulamalarıyla da çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal kalkınmayı stratejik bir alan olarak gören Büyükşehir, üretimin kesintiye uğramaması ve kırsalda yaşamın güçlenmesi için her koşulda üreticilere destek veriyor. Tohum, gübre, fide, yem bitkisi ve ekipman desteklerinden sulama yatırımlarına kadar birçok alanda üreticilere katkı sunulurken, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerle de kırsal ekonomi güçlendiriliyor.

'HER ZAMAN YANIMIZDA OLDULAR'

Yangından etkilenen çiftçiler ise Büyükşehir ekiplerinin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Zor günümüzde yalnız olmadığımızı hissettik. Hem geçmiş olsun ziyaretleri hem de üretime yeniden başlayabilmemiz için sağlanan destek bizler için çok değerli. Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin güçlenmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticinin emeğinin korunması amacıyla hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, afet ve yangın gibi olağanüstü durumlarda da çiftçinin yanında olmayı sürdürüyor.