Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarmak için çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, “Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor.” dedi. Özhaseki ayrıca bölgenin hızla ayağa kaldırılması için başlattıkları ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine ise başvuru sayısının 155 bin 293 ulaştığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından bölgede hayatın normale dönmesi için bütün imkanlarını seferber eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet bölgesinin yeniden ihya ve inşa çalışmalarına 6 aydır yoğun şekilde devam ediyor. Bakan Mehmet Özhaseki, bölgede yapılacak olan toplam 850 bin bağımsız bölümden temeli atılarak yapımına başlanılan 180 bin konutun inşaatının hızla yükseldiğini bildirdi. Özhaseki, bölgenin hızla ayağa kaldırılması için başlattıkları ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine ise başvuruların ise 155 bin 293 ulaştığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ay geçtiğini hatırlatarak bu süreçte yapılan çalışmaları anlattı. Bakan Özhaseki, “Devletimiz afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de ‘Yerinde Dönüşüm’ ile 11 şehrimize; güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla; 132 bin 394’ü konut, 22 bin 899’u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293’e ulaştı. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.